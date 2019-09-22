ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأحد بقيمة جنيه في سوق المعدن الأصفر بداية تعاملات اليوم، مقارنة بتعاملات أمس السبت، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 796 جنيها، مقابل 795 جنيها أمس.
وبلغ سعر العيار 21 نحو 696 جنيها، وسعر عيار 18 نحو 597 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب 5.574 جنيه
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأحد وعيار 21 يسجل 696 جنيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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