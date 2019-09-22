ارتفاع أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأحد وعيار 21 يسجل 696 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأحد بقيمة جنيه في سوق المعدن الأصفر بداية تعاملات اليوم، مقارنة بتعاملات أمس السبت، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 796 جنيها، مقابل 795 جنيها أمس.

وبلغ سعر العيار 21 نحو 696 جنيها، وسعر عيار 18 نحو 597 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب 5.574 جنيه