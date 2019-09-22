الاقتصاد

وزير بريطانى يأمل أن تصل محادثات توماس كوك لنتيجة إيجابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال براندون لويس، وزير الدولة للأمن فى بريطانيا، إنه يأمل أن تخلص المحادثات بشأن مستقبل شركة توماس كوك للرحلات إلى نتيجة إيجابية اليوم الأحد.

وتكافح أقدم شركة سفر فى العالم من أجل البقاء بعد أن هدد المقرضون بإلغاء صفقة إنقاذ يجرى الإعداد لها منذ شهور.

وقال لويس لقناة سكاى نيوز حين سُئل عن المناقشات "أتمنى التوصل إلى نتيجة إيجابية" ورفض التعليق بخصوص الخطوات التى ستكون الحكومة مستعدة لتبنيها.

 

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