مع بدء العام الدراسى.. تعرف على اعتمادات الموازنة للتغذية المدرسية والاشتراكات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت وزارة المالية فى موازنة العام المالى الحالى الحالى 2019 - 2020 ، نحو 1.1 مليار جنيه للتغذية المدرسية للتعليم العام والأزهرى فى مرحلة التعليم قبل الجامعى و2 مليار و780 مليون جنيه لنفقات طبع الكتاب المدرسى و351 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى المقدم للطلاب فى صورة اشتراكات سنوية لطلاب المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة، والمدارس الخاصة والمعاهد الازهرية.
ويأتى ذلك بمناسبة بداية العام الدراسى واهتمام وزارة المالية بتخفيض العبء المالى عن الأسر المصرية.
وتم زيادة دعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الانفاق بنسبة 71.4% لتصل إلى 600 مليون جنيه منها 200 مليون جنيه لدعم الاشتراكات على خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر و400 مليون جنيه لدعم الاشتراكات على خطوط مترو الانفاق.
نموذج للفصل الذكي
دعم اشتراكات الطلبة
التأمين الصحي للطلاب
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