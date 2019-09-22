شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: ارتفاع الصادرات المصرية لأمريكا إلى مليار دولار بزيادة 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات رسمية حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية لأمريكا إلى مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، مقابل 841 مليون 784 ألف دولار خلال نفس الفترة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 19.9%.

وأوضح الجهاز أن من أهم الصادرات المصرية لأمريكا خلال النصف الأول من عام 2019، جاءت: (الملابس بقيمة 451.1 مليون دولار، الأسمدة بـ 79.2 مليون دولار، السجاد وأغطية من مواد نسجية بقيمة 61.7 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 55.4 مليون دولار).

وأشارت البيانات الإحصائية، إلى قيمة التبادل التجارى بين مصر وأمريكا خلال النصف الأول من عام 2019، والتى شهدت ارتفاعا، لتسجل 3.7 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 8%.

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وعلى مستوى الواردات من أمريكا، أوضحت البيانات، أنها شهدت ارتفاعا أيضاً، مسجلة 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، مقابل 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1%.

فى حين أشار جهاز الإحصاء، إلى أهم الواردات المصرية من أمريكا خلال النصف الأول من عام 2019، والتى تمثلت فى: "الحبوب ونباتات طبية والأعلاف بقيمة 648 مليون دولار، وقـود وزيـوت معـدنيــة بقيمة 293.7 مليون دولار، المــراجـل وآلات وأجهــزة آليــة وأجزاؤها بقيمة 191.8 مليون دولار، لحوم وأحشاء واطراف صالحة للأكل بقيمة 165.7 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 159.2 مليون دولار".

وفى سياق متصل، لفت جهاز الإحصاء، إلى صـافى الاستثمـارات الأمريكيـة بمصـر خــلال النصف الأول مـن العــام المالـى 2018 / 2019، والتى بلغت قيمتها مليار و70 مليون و 600 ألف دولار، مقابل مليار و18 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2017 / 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 5.2%.