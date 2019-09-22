شكرا لقرائتكم خبر عن سى اى كابيتال تعلن إتمام صفقة الاستحواذ على 60% من شركة "تعليم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن إتمامها بالاشتراك مع مجموعة من المستثمرين، صفقة الاستحواذ على حصة 60% من شركة تعليم من شركة Thebes Education Management Holdings، وهى شركة استثمار مشترك مملوكة لعدد من المؤسسات الاستثمارية العالمية وصناديق الاستثمار الدولية، وتديرها شركة RMBV فى صفقة بلغت قيمتها 1.2 مليار جنيه.

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وبحسب إفصاح الشركة للبورصة المصرية، اليوم الأحد، فأنه تم الاستحواذ من خلال شركة EGY EDU Invest، والتى تسيطر عليها شركة سى اى كابيتال، حيث بلغ استثمار الشركة من مواردها الذاتية 350 مليون جنيه، فيما تم استكمال باقى التمويل من قبل العديد من مؤسسات استثمارية محلية وعالمية ومنها صندوق استثمار Stone Pine ACE، المملوك والمدار بواسطة شركة Stone Pine، وشركة ACE and Company، وهم من الشركات الرائدة فى مجال الاستثمار المباشر بإجمالى أصول تحت الإدارة بلغت أكثر من 900 مليون دولار، وبلغ مضاعف EV/EBITDA حوالى 9.4 مرة عن العام المالى 2019/2018.

وتعد شركة تعليم منصة رائدة للتعليم العالى الخاص فى مصر، والمشغل والمسيطر لجامعة النهضة فى بنى سويف، وهى أكبر جامعة خاصة فى صعيد مصر، وتضم أكثر من 5600 طالب فى 7 كليات.