شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 1.64% بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.64% رابحا 24.39 نقطة ليصل إلى مستوى 1514.78 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك التجارية. Advertisements وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 2.1 مليون سهم بقيمة 428 ألف دينار. وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 107.98% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 5.88%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.08% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.01% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.81%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.24%.

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