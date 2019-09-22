شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.63% خاسرة 66.69 نقطة، لتصل إلى مستوى 10444.27 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 49.7 مليون سهم بقيمة 118.7 مليون ريال قطرى عبر 2869 صفقة، وارتفعت 13 سهما، وانخفض 26 سهما ، واستقرت 5 أسهم.

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وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.19%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.02%، تلاه قطاعى الصناعات والنقل بنسبة 0.79%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.55%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%.