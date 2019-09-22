شكرا لقرائتكم خبر عن مركزى الإمارات يتوقع نمو الناتج الحقيقي 2.4% في 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصرف الإمارات المركزي في تقرير اليوم الأحد إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.4% في 2019، مدفوعا بنمو أسرع في القطاع النفطي.

ونما الاقتصاد 1.7 % في 2018، بحسب بيانات أولية حكومية.

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وتوقع البنك المركزى نمو القطاع النفطي الإماراتي 5% في 2019 مقارنة مع 2.8% في 2018 ونمو القطاع غير النفطي 1.4% في 2019، أسرع قليلا منه في 2018.