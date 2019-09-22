شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعا بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.15% رابحا 3.32 نقطة ليصل إلى مستوى 2823.01 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 70 مليون سهم محققة ما قيمته 73.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 977 صفقة لـ31 سهما، وارتفع 15 سهما، وانخفض 12 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وارتفعت 3 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.43%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.07%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.98%، فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.98%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.31%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 3.72%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 2.97%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 5.35%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى بنسبة 4.60%.