جهاز الشروق يزيل غرف سطح مخالفة بالمجاورة الأولى بالمنطقة التاسعة عمارات بالمدينة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تنفيذ قرار إزالة لغرف سطح مخالفة بإحدى القطع السكنية بالمجاورة الأولى بالمنطقة التاسعة عمارات بالمدينة، وذلك لمخلفة اشتراطات التراخيص، وزيادة النسبة البنائية للمبنى، وذلك في إطار حملات إزالة التعديات والمخالفات بالمدينة.
وأكد المهندس عبد الرءوف الغيطي، استمرار إزالة المخالفات والإشغالات التي تمت بعد صدور قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، مشيراً إلى أنه سيتم التصالح فقط فى المخالفات التى تم ارتكابها قبل صدور القانون ولائحته التنفيذية.
وقال رئيس الجهاز: يأتى ذلك فى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في أجهزتها المختلفة على إزالة كافة المظاهر العشوائية بالمدن الجديدة، وكذا الحفاظ على المظهر الجمالي لتلك المدن، مشيراً إلى أن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة لرصد وإزالة أية مخالفة أو تعدٍ وفقاً للقانون، وأنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.
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