شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات تجرى مباحثات مع الحكومة الفرنسية لتعزيز التعاون بقطاع التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر القاهرة صباح اليوم وفد رفيع المستوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوجهاً إلى العاصمة الفرنسية باريس فى زيارة رسمية خلال الفترة من 22 حتى 25 سبتمبر الجارى، لبحث تعزيز وتطوير التعاون بين مصر وفرنسا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة فى مجالات بناء القدرات والذكاء الاصطناعى.

Advertisements

هذا ومن المقرر أن يلتقي الوفد خلال الزيارة مع وزراء ومسؤولي الحكومة الفرنسية بالإضافة الى عقد عدد من اللقاءات مع مسؤولي جامعات وأكاديميين لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آليات تعزير التعاون بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في اطار الحرص على نقل الخبرات المختلفة في اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف مصر من خلالها الى تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في المجالات المختلفة مع بناء قاعدة من الكوادر المتخصصة فى هذا المجال.

كما تتضمن الزيارة إلى فرنسا عقد عدد من الاجتماعات مع مسئولى كبرى الشركات الفرنسية العاملة في المجالات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتباحث حول جذب استثمارات جديدة في السوق المصرى، كذلك من المقرر أن يلتقي الوفد مع فيليب جوتييه المدير العام لمؤسسة ميديف العالمية بحضور عدد كبير من الشركات الفرنسية التابعة للمؤسسة؛ وذلك بهدف بحث فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.