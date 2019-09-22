الاقتصاد

بدء تطوير الطرق والشوارع الرئيسية ورفع المخلفات بمدينة دمياط الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم البدء في أعمال التطوير والتخطيط لبعض الشوارع الرئيسية بالمدينة، ويشمل التطوير أعمال تخطيط الطريق ودهانات المطبات ومحددات السرعة وأماكن عبور المشاة، كما تم رفع المخلفات المتراكمة على محاور الطرق بعدة مناطق.

 

وأضاف المهندس محمد رجب، أن الهدف من عملية التخطيط للشوارع هو الحد من حوادث الطرق، ووضع علامات إرشادية للمشاة وسائقي السيارات، وإبراز أماكن التهدئة، مشيراً إلى أنه تم رفع كفاءة الطرق لإظهار المدينة بالمظهر الحضارى والجمالى اللائق بها، وأن إعادة التخطيط تمت بطرق علمية سليمة بدون أن يحدث أى تعطل لحركة السير داخل الطرق أثناء التنفيذ.

 

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وأضاف رئيس الجهاز أن ذلك يأتى في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، على تجميل وتطوير المدينة لتستعيد رونقها وتحويلها إلى منطقة جذب سياحى، وكذا توفير الخدمات المختلفة للسكان بالمدينة.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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