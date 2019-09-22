شكرا لقرائتكم خبر عن "التنظيم والإدارة" ينتهى من تقييم القيادات المحلية بمحافظة الوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من تقييم القيادات المحلية وقيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد باستخدام منظومة تقييم القدرات والمسابقات، حيث تم تقييم 476 قيادة وذلك بمديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة، وتم تسليم النتائج إلى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وعلى هامش الاختبارات التقى محافظ الوادى الجديد، بالفريق المشرف على عملية التقييم والذى أوفده جهاز التنظيم والإدارة للمحافظة، حيث أشاد المحافظ بمنظومة التقييم ووصفها بالموضوعية التى توفر أكبر قدر من العدالة والنزاهة والشفافية في التقييم والاختيار، وقرر اعتماد المنظومة كوسيلة لتقييم المتقدمين لشغل أى وظائف فى المحافظة أو لتحديد الاحتياجات التدريبية وكذلك للمرشحين لشغل وظائف قيادية بالمحافظة.



جانب من تقييم الموظفين Advertisements

يذكر أن جميع الاختبارات وأعمال التقييم تتم إليكترونيا بدون أي تدخل بشرى، ووفقا للفلسفة التى أنشئت من أجلها المنظومة وهي توفير آلية لضمان قياس موضوعي لقدرات ومعارف المتقدمين لشغل وظائف أو عضويات في أي مجالس، وأن الجهاز لديه القدرة على عقد الاختبارات في مديرياته بالمحافظات وذلك في إطار توفير الوقت والجهد للمتقدمين للاختبارات.

كما تجدر الإشارة إلى أنه تم إعداد اختبارات التقييم بالتعاون مع أساتذة جامعات وخبراء متخصصين فى هذا المجال، بناء على معايير الاختيار والشروط الواجب توافرها فى القيادة المحلية، ومن المقرر أن يخضع المتقدم لعدة اختبارات منها اختبار فى اللغتين العربية والانجليزية، إلى جانب اختبار الجدارات السلوكية واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلى.