شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 2.7% بمستهل تعاملات جلسة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات. وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.72% ليصل إلى مستوى 14340 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.91% ليصل إلى مستوى 2029 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.2% ليصل إلى مستوى 17316 نقطة. Advertisements كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.13% ليصل إلى مستوى 528 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 2.43% ليصل إلى مستوى 1404 نقطة،.

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