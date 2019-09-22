وزير الاتصالات: طرح حصة إضافية من المصرية للاتصالات بالبورصة "قيد الدراسة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الاتصالات المصري اليوم الأحد إن طرح حصة إضافية من الشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لخدمات الهاتف الثابت في أفريقيا والشرق الأوسط، "قيد الدراسة".
كان الوزير عمرو طلعت يجيب على استفسار من رويترز بعد أن نقلت صحيفة حابي الاقتصادية على لسانه أن طرح حصة من الشركة ببورصة مصر "قيد الدراسة ولا يوجد ما يمنع من حيث المبدأ".
تملك الحكومة المصرية 80% من أسهم الشركة.
كان مسئولان تنفيذيان بالشركة قالا يوم الاثنين إن المصرية للاتصالات نجحت في اقتناص 3% من سوق المحمول في عامها الأول و5% في العام الثاني من بدء تقديم الخدمة.
وبدأت الشركة خدمات الجيل الرابع للمحمول في البلاد في سبتمبر 2017.
وتتنافس المصرية للاتصالات في سوقها المحلية مع الوحدات المصرية لكل من فودافون البريطانية وأورنج الفرنسية واتصالات الإماراتية.
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