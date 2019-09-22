شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 22-9-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ سعر عيار الذهب 21 وهو العيار الأكثر تداولا فى مصر 681 جنيها للجرام.
أسعار الذهب اليوم في مصر
سعر عيار 21 اليوم 681 جنيها للجرام.
سجل عيار 24 سعر 782 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب 5448 جنيها.
أوقية الذهب 1516 دولار.
أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها الخليج 365، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
شهدت أسعار الذهب في مصر، تذبذب واضح خلال الأسبوع المنقضى، مرتفعاً تارة ومنخفضا تارة أخرى ، فسعر الذهب فى مصر، مرتبط بأي تحركات تشهدها الأسعار العالمية للذهب، لذلك ينتظر سوق الصاغة فى مصر، أى تحرك يشهده المعدن النفيس عالميا.
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