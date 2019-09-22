شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 22-9-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 22-9 2019 ، استقرار ملحوظ لجميع الأعيرة في سوق الصاغة بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية.

وبلغ سعر عيار الذهب 21 وهو العيار الأكثر تداولا فى مصر 681 جنيها للجرام.





سعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 581 جنيها. سعر عيار 21 اليوم 681 جنيها للجرام. سجل عيار 24 سعر 782 جنيها للجرام. سعر الجنيه الذهب 5448 جنيها. Advertisements أوقية الذهب 1516 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها الخليج 365، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص الخليج 365 على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.

شهدت أسعار الذهب في مصر، تذبذب واضح خلال الأسبوع المنقضى، مرتفعاً تارة ومنخفضا تارة أخرى ، فسعر الذهب فى مصر، مرتبط بأي تحركات تشهدها الأسعار العالمية للذهب، لذلك ينتظر سوق الصاغة فى مصر، أى تحرك يشهده المعدن النفيس عالميا.

تذبذب أسعار الذهب في مصر على مدار الأيام الماضية، كان واضح للغاية، إذ تتأرجح أسعار الذهب بين 683 إلى 690 جنيها، وعلى مدار الخمسة أيام الماضية يظل الذهب بين هذين السعرين.