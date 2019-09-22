شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة المالية: تداول العملات الافتراضية ليس مشروعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن استضافة مصر لأول مرة في تاريخها وتاريخ اتحاد أسواق المال العالمية، اجتماعات الأسواق الناشئة GEM واجتماعات هيئات أسواق المال بمنطقة افريقيا والشرق الأوسط AMERC في آن واحد خلال شهر نوفمبر 2020.

وجاء ذلك في ختام اجتماعات الإيوسكو التى عقدت بمدينة سان بطرسبرج – روسيا والتي شارك فيها رئيس الهيئة ونائبه حيث تناولت الاجتماعات آخر المستجدات الخاصة بالأسواق الناشئة والتحديات التي تواجهها خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والرقابة التكنولوجية Regtech, Fintech ، بالإضافة لما احتلته التنمية المستدامة وأهدافها وآليات تحقيقها جانباً كبيراً من الاجتماعات.

وقال عمران، إن هيئة الرقابة المالية المصرية، أكدت أمام المشاركين من مراقبي أسواق المال على مستوى العالم على عدم مشروعية تداول العملات الافتراضية وحذرت من تداولها بالأسواق الناشئة، لما تواجهه من مجال واسع للاحتيال المالي خاصة أنها غير خاضعة لأى أطر تنظيمية أو تشريعية.

وأضاف عمران، في بيان صحفى اليوم الأحد، أن حماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية تجعلنا نجدد إطلاق هذا التحذير أمام ما شهده العالم من تحولات متسارعة عما يعرف بالثورة الرقمية وتنامي استخداماتها، وباتت تشكل متغيراً مهماً في صناعة الخدمات المالية والمنتجات المرتبطة بها، ومنها استخدام العملات الافتراضية أو العملات الرقمية.

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والجدير بالإشارة أن الدكتور عمران سبق وأطلق تحذيرا – على النطاق المحلى والدولي-بنهاية عام 2017 عن مخاطر دعوات الإنسياق وراء العملات الرقمية – الافتراضية – وما يرتبط بها من معاملات فى ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية الخاضعة للرقابة وما يرتبط بها من قوانين مكافحة غسل الأموال.

وتعد منظمة الأيوسكو الأهم عالمياً في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها.

وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من الأسواق المالية في العالم، يمثلها نحو 115هيئة رقابة وإشراف إضافة إلى عضوية عدد من المنظمات المالية الدولية والإقليمية.

وتعد مصر من الدول الموقعة على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف التي تتبناها الأيوسكو والتي تعد بمثابة إطار للتعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة انتهاكات قوانين الأوراق المالية، وكيفية التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بغرض إحكام الرقابة على أسواق الأوراق المالية.

وتحتفظ مصر بمقعدها في مجلس إدارة الأيوسكو للدورة الثالثة على التوالى(2020- 2018 )بعد فوزها فى الانتخابات كممثل عن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط AMERC منذ ابريل 2018 .