بينها شركة النجم .. اليمن توقف ست شبكات عاملة في التحويلات المالية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أقر البنك المركزي اليمني، إيقاف العمل بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أنشطة التحويلات المالية لعدد من الشركات العاملة في مجال التحويلات المالية والصرافة .

واعلن البنك ايقاف شبكات النجم بلاس والمحيط ودادية والإمتياز ويمن أكسبرس والياباني حتى إشعار أخر.

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وبحسب القرار الذي يبدأ العمل به ابتداء من اليوم الأحد 22 سبتمبر الجاري، يحظر على كل شركة أو منشأة صرافة أو بنك التعامل مع هذه الشبكات المذكورة، وسيتعرض من يتعامل مع هذه الشبكات أثناء سريان هذا القرار للإجراءات القانونية.

وأكد البنك المركزي اليمني أنه يحتفظ بحقه في فرض الغرامات القانونية على الشبكات الموقوفة أو أي كيان مالي يتعامل معها.

ودعا البنك المركزي هذه الشبكات إلى تصفية كافة الحوالات الخاصة بالمواطنين والتجار الموجودة في الشبكة بإشراف مفتشي البنك المركزي المكلفين رسميا خلال يومي 23 و24 سبتمبر 2019م كحد أقصى.