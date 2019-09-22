السعودية تبلغ أكبر مصفاة نفطية باليابان عن تغيير محتمل في شحناتها

جدة - عمرو شويل طوكيو- الخليج 365:

قالت صحيفة نيكي ايشن ريفيو إن شركة أرامكو السعودية أبلغت مصفاة شركة جيه.إكس.تي.جي نيبون أويل أند إنرجي عن تغيير محتمل في شحناتها .

ونقلت الصحيفة عن مسؤولي شركة جيه.إكس.تي.جي قولهم إن أرامكو لم تحدد سببا للتغيير في درجة النفط الذي تورده لأكبر مصفاة نفطية باليابان من الخفيف إلى الثقيل والمتوسط ابتداء من أكتوبر تشرين الأول.

وقال أمين الناصر الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية في رسالة لموظفي الشركة يوم السبت إن أرامكو باتت بعد الهجمات على معاملها في بقيق وخريص في 14 سبتمبر أيلول “أقوى من ذي قبل”.