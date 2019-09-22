شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز أكتوبر الجديدة: 90 % نسبة تنفيذ مشروع سكن مصر بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن نسبة تنفيذ مشروع سكن مصر بالمدينة وصلت 90%، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ 4200 وحدة سكنية، بمساحات 115 متر.

وأضاف المهندس مجدى يوسف، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام واستلام العمارات من شركات المقاولات فى موعد أقصاه 30 ديسمبر المقبل.

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وأوضح أنه من المتوقع أن يتم تسليم الوحدات للحاجزين يناير المقبل، مشيرا إلى أن طرح الوحدات المتبقية للحجز خلال شهرين من الآن.

وكان المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، قد أكد أنه تم طرح 4950 قطعة إسكان مميز نظام أرضي ودورين على المستثمرين، بمنطقة شمال المطار، وتم إجراء قرعة عليها، خُصص منها 3232 قطعة فقط للمواطنين.