شكرا لقرائتكم خبر عن "شعبة أصحاب المدابغ ": أسعار الجلود متراجعة ولا تتخطى 100 جنيها فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مهران رئيس شعبة أصحاب المدابغ بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الجلود مازالت متراجعة جدا متأثرة بأسعار الجلود عالميا، موضحا أن فى بعض البلدان أصبح سعر الجلود بها زيرو دولار وتم انشاء مقابر لدفن الجلود وذلك لعدم بيعها.

وكشف مهران لـ" الخليج 365 " أن أسعار الجلود البقرى والجاموسى لم تتخطى 100 جنيها وذلك قبل الدباغة، مشيرا إلى أن سعر القدم يتراوح بين 11 – 20 جنيها بعد الدباغة ، موضحا أنه يجب تأثر أسعار المنتجات الجلدية بتلك الأسعار سواء فى سوق الأحذية أو الحقائب ، حيث أن هناك أحذية تصل الى أكثر من 1000 جنيه والتكلفة الفعلية لا تتخطى ال200 جنيها من أجود أنواع الجلود .

ومن جهة أخرى قال رئيس الشعبة: أرسلت 3 خطابات الى جهات مختلفة منها محافظة القاهرة لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بورش سور مجرى العيون وأهالى تلك المنطقة ، وخطاب آخر لوزير الصناعة لمناقشة بعض المواد الخاصة برسوم الصادرات على الجلود، أما الخطاب الأخير فخاص برئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس مجدى غازى ، وذلك بضرورة السرعة فى إصدار التراخيص الورش المصانع بمنطقة الروبيكى حيث أنه حتى الآن لم يحصل أى مصنع او ورشة على ترخيص حتى الآن .