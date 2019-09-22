شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة السادات يواصل تسليم أراضى قرعة الإسكان الاجتماعى للحاجزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل جهاز تنمية مدينة السادات تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالمنطقة السكنية (حى النخيل – مجاورة 3 و4)، والتى تم تخصيصها بالقرعة العلنية التكميلية للمرحلة السابعة للإسكان الاجتماعى، خلال الفترة من 19 : 25-12-2016، والمرحلة الثامنة بتاريخ 11-11-2017.

‫وأكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة السادات، أنه سيتم تسليم القطع من 301 : 350 اعتبارا من غدا الأحد الموافق 22/9/2019، ، على أن يتم تسليم يوم الإثنين 23/9/2019، القطع من 351 : 400، يوم الثلاثاء 24/9/2019، والقطع من 401 : 450، يوم الأربعاء 25/9/2019، والقطع من 451 : 500، يوم الخميس 26/9/2019، والقطع من 501 : 550، يوم الأحد 29/9/2019، والقطع من 551: 600 ، يوم الإثنين 30/9/2019، والقطع من 601 : 650، يوم الثلاثاء 1/10/2019، والقطع من 651 : 703، يوم الأربعاء 2/10/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 3/10/2019، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.