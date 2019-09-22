شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة شركات السياحة: خطوط طيران مباشرة من أوروبا للأقصر تبدأ الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل الأقصر بداية من أكتوبر المقبل حدثان هامان يشعلان الموسم السياحى الشتوى مبكرا، حيث تعود رحلات البالون الطائر المميزة للمدينة بعد غياب شهور، كذلك تستقبل ساحة معبد حتشبسوت عروض أوبرا عايدة يومى 26 و 28 أكتوبر المقبل .

الحدثان وصفهما ثروت العجمى مستشار غرفة شركات السياحة بالأقصر بالهامين، ويبعثان تفاؤل كبير فى نفوس العاملين بالقطاع فى الأقصر وأسوان، حيث تشير مؤشرات الحجز إلى أن الموسم الشتوى هذا العام سيشهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالعام الماضى، والذى بدأت بوادره مبكرا، خاصة مع تواجد أسواق سياحية كبرى بكثافة منها أسبانيا وألمانيا وفرنسا.

وأوضح العجمى لليوم السابع، أن هناك احتفالية ستتم الجمعة الماضية فى الأقصر بمناسبة افتتاح خطوط طيران مباشرة، من أوروبا ودول شرق أسيا، عبر الخطوط الجوية التركية، والتى ستبدأ أولى رحلاتها فى 24 سبتمبر المقبل بواقع 4 رحلات أسبوعية، موضحا أن الرحلات ستأتى من فرنسا ولندن، وكذلك هناك رحلات من تايوان وكوريا، ولذلك يٌعلق عليها القطاع السياحى بالأقصر لتنشيط السياحة الوافدة من أوروبا ودول شرق أسيا خلال الموسم المقبل.

وأكد العجمى أهمية هذه الرحلات الأمر الذى سيساعد فى تنشيط السياحة وستعمل على حل مشكلة الطيران للأقصر وأسوان، لأنه كان هناك صعوبة خاصة فى السوق الأوروبى أن يجد تذاكر طيران رخيصة ومباشرة للأقصر، وهى المميزات التى يوفرها الطيران العارض أو "الشارتر".

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وشهدت عملية إعداد لإستقبال الموسم فى مقدمتها عملية تطوير كورنيش النيل وعمليات التجديد وإعادة تأهيل المراسى بالأقصر وأسوان، والاستعدادات اللوجستية لعودة رحلات البالون الطائر، حيث تعد بحسب اتحاد شركات البالون في الأقصر، من الدول الرائدة في مجال البالون الطائر، حيث إنها تحتل المركز الثانى عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لما تتمتع به من طقس مستقر، ومناظر طبيعية مبهرة، مثل المعابد الفرعونية.

وتشهد الأقصر تسيير قرابة 11 ألف رحلة بالون سنويا تقل على متنها قرابة 216 ألف سائح طوال أيام العام.