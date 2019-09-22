الإمارات تؤكد إعادة الترشح لعضوية «إيكاو»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت دولة الإمارات إعادة الترشح لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولية «الايكاو» لدورة جديدة للفئة الثالثة للسنوات الثلاث المقبلة بحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني.

وكانت الإمارات قد فازت بمقعد مجلس منظمة الطيران المدني الدولية للمرة الأولى في عام 2007، ما ساهم في تعزيز البعد الدولي لدولة الإمارات في قطاع الطيران المدني منذ ذلك الحين.

وتجرى الانتخابات خلال اجتماعات الدورة الأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولية «الايكاو» التي ستعقد خلال الفترة من 24 سبتمبر الجاري إلى 5 أكتوبر 2019 في مونتريال بكندا.

وتشارك الإمارات من خلال الهيئة العامة للطيران المدني بوفد رفيع المستوى في اجتماعات «الايكاو» برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني وعضوية سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني وإسماعيل البلوشي المدير العام المساعد لقطاع شؤون السلامة وحمد المهيري المدير العام المساعد لقطاع شؤون أمن الطيران وأحمد الجلاف المدير العام المساعد لمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية والكابتن خالد حميد آل علي المدير العام المساعد لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية بالإنابة ومحمد الدوسري المدير العام المساعد لقطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالإنابة إضافة إلى الكابتن عائشة الهاملي الممثل الدائم للدولة لدى منظمة الطيران المدني الدولية.

ويشهد الحدث مشاركة وفود من 192 دولة الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولية إضافة إلى العديد من المنظمات الدولية والجهات العاملة في قطاع الطيران المدني في العالم، حيث تنظم الهيئة حفل الاستقبال على شرف الوفود المشاركة يوم 28 سبتمبر الجاري.

وأفاد سيف محمد السويدي بأن نشاط الوفد الإماراتي في اجتماعات مونتريال سيتضمن التنسيق الدولي المتواصل مع الوفود المشاركة لضمان إعادة ترشيح الدولة لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولية لدورة جديدة للفئة الثالثة تمتد على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وذلك خلال الانتخابات التي ستجري يوم 3 أكتوبر 2019.

ولفت إلى أن الإمارات ترتبط بعلاقات وثيقة مع منظمة الطيران المدني الدولية «الايكاو» منذ عام 1972.

وأكد السويدي أن الإمارات تمتلك الكثير من العوامل التي تؤهلها للفوز بمقعد بمجلس المنظمة، حيث تحتل الدولة المركز الأول إقليمياً في حجم وحيوية قطاع الطيران المدني مع وجود بنية تحتية متطورة عبر 8 مطارات حديثة موزعة على إمارات الدولة إضافة إلى أربع شركات وطنية للنقل الجوي على المستوى العالمي تمتلك حالياً نحو 497 طائرة بالإضافة إلى مراكز التدريب المتخصصة.

(وام)