«إيكاو»: الإمارات الثانية عالمياً في حركة الركاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

حافظت الإمارات على مركزها الثاني عالمياً في خدمات النقل الجوي من حيث حركة الركاب الدولية وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» لعام 2018.

وجاءت الإمارات في المركز الثاني على المستوى العالمي من حيث حركة الركاب بواسطة خدمات النقل المنتظمة الدولية التي يعبر عنها بمجموع الركاب الكيلومتريين الإيراديين «RPKs»، حيث جاءت الدولة بعد الولايات المتحدة التي حلت في المركز الأول، كما تفوقت الإمارات على أسواق كبرى مثل الصين والمملكة المتحدة.

واحتفظت دولة الإمارات بالمركز الثالث على مستوى العالم بحركة الشحن الدولية «FTKs»، والتي تمثل مجموع أطنان البضائع الكيلومترية المنقولة بحركة الشحن الدولية المنتظمة.

وتؤكد هذه الأرقام المكانة الإستراتيجية القوية التي تتمتع بها دولة الإمارات؛ لاحتضانها عدداً من المطارات التي تتفوق على كبرى مراكز النقل في العالم، كما أنها تعتبر مركزاً حيوياً لخدمات النقل الجوي الدولي، مدعومة بالناقلات الإماراتية «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«فلاي دبي» و«العربية للطيران».

وساهمت سهولة الوصول إلى الدولة عبر خطوط الطيران العالمية التي تشغل رحلاتها إلى مطارات الدولة، في توفير روابط قوية بين الأسواق العالمية والتي تساهم أيضاً في دعم حركة السفر التي تعزز من أداء القطاع السياحي، إلى جانب حركة الشحن التي تدعم قطاع التجارة في العالم.

وبلغت سعة الشحن الدولي المنتظم على مستوى العالم في عام 2018، بأطنان البضائع الكيلومترية، قرابة 363 ملياراً، أي ما يعادل نمواً بنسبة 3.4% مقارنةً بعام 2017. وسجل معامل حمولة الشحن الدولي المنتظم زيادة 55%.

وفقاً للإحصاءات السنوية الأولية التي قامت «الإيكاو» بتجميعها على المستوى العالمي، ارتفع العدد الإجمالي للركاب المنقولين بواسطة خدمات النقل الجوي المنتظمة خلال 2018 إلى 4.3 مليار راكب، وهو ما يمثل زيادة 6.4% مقارنة بالعام الماضي. وبلغ عدد عمليات المغادرة 37.8 مليون مغادرة على الصعيد العالمي في عام 2018، وهو ما يمثل أيضاً زيادة 3.5% مقارنة بالعام الماضي.