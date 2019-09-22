نصيحة مجرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحوا في تخطي العقبات وتجاوزوا العديد من الأزمات والمحن وتمكنوا بمثابرتهم من صياغة قصص نجاح متميزة، إنهم رجال أعمال وتنفيذيون وخبراء اقتصاد استطاعوا بالجهد والعمل الحثيث وبالفكر والإبداع المتواصل أن ينقشوا أسماءهم لامعة على لائحة النجاح والتميز، وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح والدروس المستفادة، فنصيحة مجرب ولا شك خير من رأي أي خبير وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح، هنا بعضها:

الثقة بالنفس

الثقة بالنفس هي الثقة بوجود الإمكانات والأسباب التي أعطاها الله للإنسان، فهذه ثقة محمودة، وينبغي أن يتربّى عليها الفرد ليصبح قوي الشخصية. أمّا عدم تعرّفه إلى ما معه من إمكانات، ومن ثمّ عدم ثقته في وجودها، فإنّ ذلك من شأنه أن ينشأ فرداً مهزوز الشخصية لا يستطيع اتّخاذ قرار.

لا تتعجل

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إنجازاتك قد تستغرق وقتاً أطول من الآخرين؛ ولكن تذكر أنّ النجاحات الفورية ليست كالحكايات الخيالية على الدوام. ويخشى الكثيرون من القيام بأي خطوات إيج،ابية لأنّهم يشعرون بالتعجل ولا يعرفون ما الذي ينبغي عليهم فعله. ومَن يحقق نجاحه متأخراً يتفادى مثل هذا الشعور لأنه يستغرق وقتاً كافياً؛ للتأكد ممّا يرغب في فعله.

غيّر نمط حياتك

قم ببعض التغييرات في نشاطاتك اليومية والبيئة المحيطة بك. يؤمن علماء النفس أنّ طاقاتنا الفردية مرتبطة بشكل وثيق بالبيئة التي نعيش فيها؛ لذا حاول دفع نفسك خارج نطاق راحتك، وقم ببعض التغيرات في ظروفك الحياتية.