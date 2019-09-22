شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوراق المالية» تقر منظومة لتعزيز حماية حقوق المستثمرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، نظام نشاط عضو التقاص العام، وأجرى تعديلات على أربعة أنظمة من بينها التقارير المالية للأنشطة المرخصة، وتعريف المستثمر المؤهل والمعلومات الجوهرية، إضافة إلى اعتماد منظومة لتعزيز حماية حقوق المستثمرين في الأوراق المالية، بحسب بيان الهيئة.

وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، خلال اجتماعه في مقر الهيئة بدبي، برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة، على تطبيق إجراءات خاصة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر على منصة التداول بالأسواق، وذلك بتمييزها بعلامة خاصة على شاشة التداول، اعتباراً من نهاية الربع الثالث من العام الجاري. إلى جانب استعراض تقرير التحليل المالي للشركات المدرجة والقطاعات في سوقي أبوظبي ودبي للربع الثاني من العام.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتناول الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية.



عضو التقاص



وأوضح البيان، أنه في ضوء دور الهيئة في إعداد ومراجعة التشريعات والإشراف عليها ومتابعة تطبيقها في الأسواق، واستكمالاً لهذا الدور نحو تطوير المنظومة التشريعية ومنها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، وما تضمنه من تنظيم بشأن عضو التقاص في المادة (30) مكرر من النظام المشار إليه التي نصت على أنه:

أولاً: باستثناء المصارف المحلية أو فروع المصارف الأجنبية المرخص لها بنشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية، لا تجوز مزاولة نشاط التقاص إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة تجدد سنوياً، والالتزام بدفع الرسم المقرر، وبأي ضوابط تراها الهيئة مناسبة.

ثانياً: يلتزم عضو التقاص بإبرام اتفاقية مع الوسطاء لتسوية حسابات عملائهم أو حسابات هؤلاء الوسطاء، وتنظم الاتفاقية علاقة التعامل بينهما والحقوق والالتزامات الخاصة بكل طرف، وكيفية توزيع العمولة بينهما.

وكشف البيان عن موافقة المجلس على إصدار نظام خاص لتنظيم عضو التقاص العام، ومن أبرز ملامحه، تنظيم شروط الترخيص باعتباره نشاطاً مالياً، وتنظيم أحكام الضمان وآلية تسييله، ووضع نظام داخلي لطالب الترخيص لضمان حقوق الجهات المتعاقد معها والمستثمرين.



16 مادة



ووفقاً لبيان هيئة الأوراق المالية والسلع، يتضمن نظام نشاط عضو التقاص العام أيضاً، تحديد التزامات طالب الترخيص تجاه الهيئة والجهات المتعاقد معها بشكل واضح وصريح، وتحديد الجزاءات المفروضة على طالب الترخيص عند إخلاله بالنظام.

وذكر البيان أن النظام يتكون من 16 مادة من بينها: التعاريف، ونطاق التطبيق، وشروط الترخيص، وطلب الترخيص، ومدة الترخيص وتجديده، وإلغاء الترخيص، وتسييل أو استخدام الضمان، والنظام الداخلي لعضو التقاص العام، والتزامات عضو التقاص العام تجاه الهيئة، والتزامات عضو التقاص العام مع الجهة المتعاقد معها وعملائها، والرقابة والتفتيش، والشكاوى، والجزاءات.



خريطة الهيئة للشمول المالي



في إطار حرص الهيئة على تغطية مختلف فئات الجمهور بالخدمات والمنتجات المالية وتيسير سبل الوصول إليها بالشكل الذي يمكِّن من توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة حجم التداولات وتعزيز نشاط سوق رأس المال، اطلع المجلس على دراسة عن الممارسات العالمية بشأن استراتيجيات هيئات الأسواق المالية عن الشمول المالي، وكذلك مقترح خريطة طريق لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي في الأسواق المالية بالدولة بالتنسيق مع عدد من الجهات المختلفة داخل الدولة حتى تستفيد تلك الجهات والهيئة من القنوات المتاحة لدى الجهات الأخرى، وأقر المجلس المشروع كمبادرة رائدة من هيئة الأوراق المالية والسلع ووجه نحو البدء في التنسيق مع الجهات الأخرى داخل الدولة بهذا الخصوص.



صانع السوق



تنفيذاً لتوجيهات مجلس إدارة الهيئة بالاجتماع مع الأسواق وصناع السوق المرخصين للوقوف على التحديات والعقبات التي تواجه ممارسة نشاط صانع السوق، وإيجاد الحلول التي من شأنها تعزيز دور صانع السوق والاستفادة من دوره الإيجابي المتمثل في زيادة حجم التداولات في الأسواق المالية.. اطلع المجلس على تقرير بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها بهدف إعطاء المزيد من الزخم لنشاط صانع السوق في أسواق المال بالدولة، كما اطلع كذلك على المقترحات والتوصيات التي تم التوصل إليها، ووجه بعقد اجتماع مع الأسواق المالية باعتبارها الجهة المسؤولة عن توفير التسهيلات للوسطاء وغيرهم من المؤسسات المالية للعمل بنشاط صانع السوق، اتخاذ إجراءاتهم في هذا الشأن، والوقوف على أثر تطبيق تلك الإجراءات والمقترحات في الصناعة وموافاة الهيئة بالنتائج.



دليل التشريعات والسياسات



اطلع المجلس على «دليل التشريعات والسياسات» الخاص بهيئة الأوراق المالية والسلع والذي يرسم منهجية ودورة إعداد التشريعات والسياسات قبل وبعد إصدارها وآلية قياس أثرها وتم اعتماد الدليل بعد استعراضه.

كما اطلع المجلس كذلك على مذكرة أعدتها إدارة الهيئة بشأن نسب التوطين في الشركات المساهمة العامة، ووجه بإجراء دراسة تحليلية عن النسب الحالية للتوطين بهذه الشركات ووضع مستهدفات لتوطين بعض الوظائف وفق معايير ونسب معتمدة.



تمييز شركات الخسائر المتراكمة على شاشات التداول نهاية سبتمبر



وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، على تطبيق الإجراءات الخاصة بالشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها (وتتضمن قيام السوق بتمييزها بعلامة خاصة على شاشة التداول)، وذلك اعتباراً من نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وكان المجلس قد اطلع على عرض حي لشاشة التداول لكل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي حال تطبيق الإجراءات، ووجه بإعداد القرار الذي ينظم الآلية الخاصة بالتعامل مع هذه الشركات، وبحيث يتضمن القرار متطلبات إفصاح إضافية لكل منها وفقاً لمستوى الخسائر التي لحقت بها وتحليل الخسائر ومسبباتها والإجراءات التي ستتخذ لمعالجتها، كما يتضمن القرار كذلك إجراءات أخرى قد تتخذ قبل الشركة بالتنسيق بين الهيئة والسوق المالي بناء على مستوى الخسائر المحققة.

ومتابعة من المجلس لأوضاع الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لضمان الاستقرار المالي لهذه الشركات، وتطبيقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015، اطلع المجلس على تقرير بخصوص التحليل المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة والقطاعات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين للربع الثاني من عام 2019، ووجه نحو متابعة أوضاع الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الشركات التي حققت خسائر وفقاً للقانون والأنظمة.



الأنظمة المستهدفة



النظام الأول

متطلبات التقارير المالية للأنشطة المرخصة من الهيئة



وافق مجلس الإدارة على تعديل متطلبات التقارير المالية للأنشطة المرخصة من الهيئة حرصاً من إدارة الهيئة على توحيد التقارير المالية المطلوبة من الشركات المرخصة وذلك لكافة الأنشطة المالية المرخصة من الهيئة، وبهدف تسهيل الرقابة والإشراف على تلك الأنشطة، ومراعاة للطلبات التي ترد إلى إدارة الهيئة من المصارف بشأن استثنائها من تقديم بعض متطلبات التقارير المالية.

وبناء عليه تم توحيد متطلبات التقارير المالية التي تقدم من الشركات المرخصة وإجراء التعديلات اللازمة بهذا على 12 نظاماً، وتتصل الأنظمة التي طالها التعديل بالأنشطة التي تقع تحت رقابة الهيئة وإشرافها وهي: إدراج وتداول السلع وعقود السلع، والاستشارات المالية والتحليل المالي، والحفظ الأمين للأوراق المالية، وإدارة الاستثمار، والوساطة في الأوراق المالية، والتقاص في سوق السلع، وتنظيم أعمال شركة التقاص المركزي، وتنظيم الترويج والتعريف، والخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار، وتنظيم ترخيص وكالات التصنيف الائتماني، وتنظيم نشاط الإيداع المركزي، وصناديق الاستثمار.



النظام الثاني

تعريف المستثمر المؤهل



تضمن التعديل الذي تم وضعه بدقة أفضل وفق أفضل الممارسات العالمية تحديث الفئات التي تدخل ضمن مفهوم «المستثمر المؤهل»، الأمر الذي من شأنه أن يمنح تلك الفئات مرونة أكبر عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية باعتبارهم مستثمرين مؤهلين يتمتعون بخبرة مالية واسعة أو ملاءة مالية كبيرة. ويترتب على توحيد تعريف المستثمر المؤهل إجراء تعديل على 3 أنظمة ورد بها تعريف «المستثمر المؤهل»، وهي: النظام الخاص بصناديق الاستثمار، والنظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة، وقرار تنظيم الترويج والتعريف.

والمستثمر المؤهل وفقاً للتعريف الجديد هو الشخص القادر على إدارة استثماراته بذاته وفقاً للشروط الخمسة التي وضعها التعريف الجديد للشخص الاعتباري والشروط الثلاثة التي تم تحديدها للشخص الطبيعي، إضافة إلى الشخص الطبيعي المعتمد من الهيئة أو من جهة رقابية مثيلة لها بغرض مزاولة أي من المهام المرتبطة بالأنشطة والخدمات المالية.

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النظام الثالث

تعريف المعلومة الجوهرية



وافق المجلس على تعديل تعريف «المعلومة الجوهرية»، وإجراء بعض التعديلات الإضافية على بعض الحالات التي تعتبر من ضمن المعلومات الجوهرية في عدد من أنظمة الهيئة، وتعديل بعض الأنظمة الصادرة عن الهيئة لتتوافق مع التعريف الجديد وهي النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، ونظام الوساطة في الأوراق المالية، ومعايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، والنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.



النظام الرابع

تعديل النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات



حرصاً من إدارة الهيئة على تناسق وتكامل التشريعـات التي تصدر عنها من حيث توحيد المصطلحات وتكامل الأحكـام، فقد وافق المجلس على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 فـي شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية (بالحذف والإضافة وتعديل النص والصياغة)، وذلك ليتوافق مع التعديلات المقترحة على تعريف المعلومات الجوهرية المشار إليها أعلاه، وكذا مشـروع التقاص العام الذي تم إقراره في بداية هذا الاجتماع.



ثلاثة محاور لتعزيز حقوق المستثمرين



أقر مجلس إدارة هيئة الاوراق المالية والسلع مقترح منظومة لدعم حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والتي تتلخص في ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تنظيم طلب إدراج مسائل جديدة في «العمومية» وتعيين ممثل عن مساهمي الأقلية لحضور «العمومية» وتطوير إجراءات عمل قسمين تابعين لإدارة الإشراف على السوق للشركات المتعثرة.

أولاً:

إدراج مسائل جديدة في «العمومية»



إضافة مجموعة من الشروط والقيود لتنظيم طلب إدراج مسائل جديدة في جدول أعمال الجمعية العمومية من قبل المساهمين الذين يمثلون (10%) من رأسمال الشركة من خلال تعديل المادة (28) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة.

وبناء عليه وافق المجلس على تعديل المادة (28) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن «معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة» في ضوء ما خلصت إليه الدراسة التي عرضت عليه، وذلك بإضافة الشروط والقيود التالية لطلب إدراج بند جديد على جدول أعمال الجمعية العمومية:



1 - قبل انعقاد الجمعية العمومية



-أن يتم إخطار المساهمين بطلب إدراج البند الجديد بنفس الطريقة التي تم من خلالها توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية أو أي آلية أخرى تراها الهيئة مناسبة، وأن يتم إرفاق الطلب والوثائق ذات العلاقة بالإخطار.

-يتوجب على مجلس الإدارة إجابة الطلب وإلا كان من حق المساهمين أن يتقدموا إلى الهيئة بطلب إدراج البند الجديد، وللهيئة أن تتخذ القرار الذي تراه مناسباً بهذا الشأن.



2- أثناء انعقاد الجمعية العمومية



-حظر إدراج أي بند جديد يتطلب إقراره صدور قرار خاص من قبل الجمعية العمومية.

-حظر إدراج بند جديد بشأن عزل أعضاء مجلس إدارة الشركة.



ثانياً:

تعيين ممثل عن مساهمي الأقلية لحضور «العمومية»



تبنى المجلس مقترح تعيين ممثل عن مساهمي الأقلية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية من خلال تعديل المادة (23) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن «معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة».

ثالثاً:

تطوير إجراءات «الإفصاح» و«الحوكمة»



تم تطوير إجراءات عمل قسمين تابعين لإدارة الإشراف على السوق بشأن الشركات المتعثرة، وهما: قسم الإفصاح (من حيث متابعة ملاحظات وتحفظات مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة، ومتابعة التصريحات الإعلامية للشركات المساهمة العامة المدرجة عن أدائها وأرباحها وتوقعاتها ومشاريعها المستقبلية، مطابقة الأخبار الصحفية مع إفصاحات الشركات في السوق قبل موعد جلسة ما قبل الافتتاح )، وقسم الحوكمة واعتماد المدققين (وضع خطة العمل للقيام بالزيارات الميدانية على شركات التدقيق والآلية التي ستعتمد عليها في اختيار الشركات وخطة العمل).