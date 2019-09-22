419 ألف بيان جمركي في ميناء راشد خلال 6 أشهر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



قام أحمد محبوب بن مصبح، المدير العام لجمارك دبي بزيارة ميدانية للاطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات الجمركية المقدمة في مركزي خدمة عملاء والتفتيش في مركز جمارك ميناء راشد، كما شملت الزيارة مبنى المسافرين في ميناء راشد، الذي يتولى استقبال رحلات السياحة القادمة إلى دبي.

واطلع المدير العام خلال جولته الميدانية، على الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الجمركية وتسهيلات التفتيش المقدمة للمتعاملين في ميناء راشد، والتي تم تطويرها بناء على دراسات واقعية لاحتياجات المتعاملين ومتطلباتهم المستجدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وفقاً لأفضل الممارسات العالمية؛ حيث أنجز مركز جمارك ميناء راشد في النصف الأول استلام 419441 بياناً جمركياً و108158 مطالبة تأمينات جمركية وأصدر المركز 92490 شهادة للمركبات الآلية و70026 شهادة اعتماد للدخول والخروج.

كما اطلع مصبح على الخدمات المقدمة لسياح الرحلات البحرية في مبنى المسافرين بميناء راشد؛ حيث تتبع هذه الخدمات إلى مبنى المطار 2 بإدارة عمليات المسافرين، والذي يعمل على مساندة الجهود الحكومية لتطوير قطاع السياحة البحرية زيادة متصاعدة في أعداد الرحلات والمسافرين مع كل موسم جديد للسياحة البحرية؛ حيث بلغ عدد الرحلات 150 رحلة أقلت نحو 741 ألف مسافر في الموسم 2019/‏‏2018 ويتوقع أن يرتفع عددها إلى 200 رحلة تقل 959 ألف مسافر في الموسم 2020/‏‏2019، وتم خلال هذا الموسم إنجاز 3 ضبطيات جمركية مقابل ضبطية واحدة في الموسم الماضي.