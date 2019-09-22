ملخص الخبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **تنطلق اليوم أعمال «أجندة دبي البحرية» على هامش افتتاح «أسبوع الإمارات البحري 2019»، الحدث البحري الأول من نوعه على الخارطة الإقليمية والمستمر حتى 26 الجاري. يركز جدول الأعمال على قضايا هامة خلال 4 جلسات رئيسية حول «التجارة العالمية وبريكست»، و«الذكاء الاصطناعي وبلوك تشين»، و«العولمة والتعاون» و«النمو البحري الإقليمي والفرص».

**تتعاون «دو»، مع «نتورك إنترناشيونال» لإطلاق حلول عالمية المستوى لأنظمة نقاط البيع «POS» مصممة خصيصاً لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحسين مرونة عملياتها وتعزيز نموها. وتتميز الحلول الجديدة التي طورتها «دو» بمستواها المتقدم من الأمان والموثوقية فضلاً عن كفاءتها العالية من حيث التكاليف مقارنة مع أنظمة الدفع التقليدية.

**استضاف مركز دبي للسلع المتعددة، بطولة الإمارات الوطنية للآيروبريس بنسختها الرابعة في مركز القهوة المتطور بالمنطقة الحرة لجبل علي. وشهدت البطولة مشاركة خبراء من الإمارات للتنافس على المراكز الأولى في جولات تصفيات تأهل منها أفضل 3 مشاركين من كل إمارة للجولة النهائية المقرر أن تُقام في المنشأة الجديدة التابعة لشركة «رو كوفي كومباني» 22 الجاري.

**أعلنت إعمار للضيافة، عن قرب افتتاح فندق وشقق «العنوان فاونتن فيوز» بدبي، والتي تُعدّ الإضافة الأحدث إلى قائمة فنادق المجموعة الفاخرة، ويتألف من ثلاثة أبراج تضمّ الفندق والشقق السكنية، وسط مدينة دبي، مع 193 غرفة وجناحاً في الفندق.

**افتتح البنك العربي مؤخراً فرعه الجديد بمدينة شنجهاي في الصين، بهدف تعزيز تواجده في السوق الصيني ضمن شبكة فروعه العالمية والتي تضم 600 فرع عبر 5 قارات.