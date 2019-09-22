155 ألف متفاعل مع برامج «إكسبو 2020 دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

يستمر العمل على التحضير لاستضافة أول إكسبو دولي في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ويتواصل معه تحقيق التقدم تلو التقدم في مختلف المجالات المتعلقة بالحدث الذي سيشارك فيه حوالي 192 دولة، وهو الأمر الذي يعني تجاوز عدد المشاركات المستهدفة في ملف الاستضافة، والتي كانت تبلغ 180 دولة عند تقديم الملف في عام 2013.

لا يعتبر إكسبو 2020 دبي معرضاً تجارياً أو حدثاً يهم قطاع الأعمال فحسب، بل هو تجربة تضم فنانين وأكاديميين ومغنين ومفكرين ورواد أعمال، وغير ذلك الكثير؛ بحيث يجد كل زائر ما يسره في إكسبو 2020 دبي، من الموسيقى إلى الرقص الشعبي والفنون والشعر والحوارات المباشرة، وسيكون إكسبو 2020 دبي وجهة مثلى لتجربة أشهر الأطباق من أنحاء العالم من خلال أكثر من 200 منفذ لبيع الأطعمة والمشروبات التي ستقدم مذاقات أكثر من 50 من المطابخ العالمية، إضافة إلى أنه ستكون هناك أكثر من 60 فعالية حية كل يوم من أيام إكسبو ال173.

وأطلق القائمون على الحدث العالمي برامج متنوعة تستهدف مختلف فئات المجتمع لإشراكهم في صنع التاريخ من خلال أول إكسبو دولي في المنطقة، وقد شكلت 5 منها أبرز البرامج التي أطلقها الحدث العالمي ولاقت تفاعلاً مع حوالي 155 ألف شخص من 175 دولة حول العالم؛ لتثبت هذه البرامج عالميتها ومدى الاهتمام الواسع من شرائح مختلفة حول العالم للمشاركة في صنع التاريخ من خلال إكسبو 2020 دبي.



80 ألف متطوع من 170 بلد



شكل برنامج المتطوعين أبرز برامج إكسبو 2020 التي تم التفاعل معها على نطاق واسع؛ إذ بلغ عدد الطلبات المقدمة للبرنامج ما يزيد على 80 ألف طلب من 170 دولة، الأمر الذي يظهر الرغبة الكبيرة لدى المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات في المشاركة بكتابة قصة نجاح هذا الحدث العالمي الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة، وقد تم إجراء أكثر من 12 ألف مقابلة.

ولا يضع القائمون على الحدث أية شروط للتقدم لبرنامج المتطوعين، سوى توفر الهوية الإماراتية سارية المفعول، الأمر الذي يتيح الجمع بين مختلف الجنسيات والثقافات، وتوفير الفرصة للجميع من دون استثناء، بمن في ذلك طلاب الجامعات، والخريجون، وربات البيوت، والموظفون، والمتقاعدون، وأصحاب الهمم؛ ليكونوا جزءاً من هذا البرنامج، الذي سيختار في نهاية المطاف نحو 30 ألف متطوع، ويوفر برنامج «إكسبو 2020 للمتطوعين»، أدواراً تتوزع على 30 فئة مختلفة، بداية من تقديم الخدمات لزوار وضيوف إكسبو2020، وحتى المساعدة في دعم المشاركين الدوليين والرعاة.

ومن المقرر أن يوفر المعرض أثناء إقامة فعالياته فرص التطوع تصل إلى 16 مليون ساعة تطوعية على مدار 173 يوماً.



65 ألف طالب ومعلم



يأتي برنامج إكسبو للمدارس كأحد أبرز البرامج التي أطلقها الحدث، وتستهدف فئة طلبة المدارس، ويعمل البرنامج على إلهام الأجيال الشابة من خلال الانخراط في العمل مع المدارس والمعلمين في أنحاء الإمارات ليكونوا سفراء للحدث، وقد وصل البرنامج بالفعل إلى أكثر من 58 ألف طالب من أكثر من 700 مدرسة في الإمارات السبع.

كما أشرك البرنامج أيضاً 7700 معلم من المدارس الحكومية والخاصة في أنحاء الإمارات لمناقشة كيفية إشراك طلابهم في إكسبو الدولي القادم.



7 آلاف مشروع مبتكر

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يشكل برنامج إكسبو لايف وهو برنامج الابتكار والشراكة الدولي، أحد أهم برنامج إكسبو 2020 دبي، وتبلغ مخصصاته 100 مليون دولار، والذي يهدف إلى دعم المشروعات التي تقدم حلولاً مبتكرة للتحديات الملحة، مما يساعد على تحسين حياة الناس أو حماية الكوكب، أو الأمرين معاً، ويشمل هذا برنامج منح الابتكار المؤثر، وبرنامج الابتكار للجامعات، ويرسخ البرنامج «تواصل العقول وصنع المستقبل».وقد قدم برنامج منح الابتكار المؤثر، أربع دورات إلى الآن تلقى خلالها حوالي 7 آلاف طلب من 174 دولة، وقد حصلت أكثر من 120 جهة من 65 دولة على منح وضمنت تمويلا وتوجيها وانتشارا، كما تم إغلاق باب التقديم في الدورة الخامسة من البرنامج يوم 15 سبتمبر 2019.



47 منحة لـ47 فريقاً جامعياً



أما فيما يتعلق ببرنامج منح الابتكار للجامعات، فقد قدم بالفعل منحاً إلى 47 فريقاً طلابياً، تصل قيمة كل منها إلى 50 ألف درهم، إضافة إلى حصولهم على الانتشار والدعم للمساعدة على تطوير حلولهم المبتكرة للمشاكل الملحة في البلاد وفي المنطقة، ويدعو برنامج الابتكار للجامعات، الطلاب إلى تشكيل فرق وإطلاق العنان لأفكارهم المبدعة، والخروج بحلول مبتكرة أو نماذج أولية يمكن أن تفيد المجتمعات أو تسهم في الحفاظ على البيئة، أو كليهما معاً.



1175 مقترحاً لتحديات العالم



تلقى برنامج أفضل الممارسات العالمية، الذي يسلط الضوء على أفضل الممارسات التي تصب في مصلحة المجتمعات في مختلف أنحاء العالم، وعلى المشاريع التي تقدم حلولاً حقيقية لبعض من أكبر التحديات، بالاتساق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والذي أطلقه «إكسبو 2020 دبي» مؤخراً، حوالي 1175 طلباً ومقترحاً من 141 دولة. ويعد البرنامج منصة إكسبو 2020 دبي التي تهدف إلى عرض مشاريع توفر حلولاً ملموسة لأكبر التحديات العالمية، وقد استحوذت قارة آسيا على النصيب الأكبر من عدد الطلبات ب 428 طلباً، في حين جاءت قارة إفريقيا ثانياً ب 342 طلباً، تليها القارة الأوروبية ب 205 طلبات، و132 طلباً من القارات الأمريكية، و19 طلباً من مناطق أخرى.



130 مليون ساعة عمل



تم إنجاز أكثر من 130 مليون ساعة عمل في موقع إكسبو 2020 دبي؛ إذ يوجد حالياً حوالي 40 ألف عامل في الموقع، وستكتمل جميع أعمال الإنشاء الكبرى في الموقع بحلول نهاية أكتوبر 2019، أي قبل عام على الافتتاح، كما بدأت العديد من الدول عمليات الإنشاء في أجنحتها الخاصة.

ومن المتوقع أن يدعم إكسبو 2020 دبي أيضاً ما يصل إلى 905 آلاف و200 سنة عمل خلال الإطار الزمني ذاته، ويسهم في الناتج المحلي الإجمالي السنوي المتوقع لدولة الإمارات بما نسبته 1.5% خلال أشهر إكسبو 2020 دبي الستة، وقد بلغ حجم استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من العقود المباشرة وغير المباشرة والمناقصات ما قيمته 3.41 مليار درهم، بما يدعم هدف إكسبو 2020 دبي المتمثل في تعزيز الابتكار ودعم الشركات الصغيرة.

وحتى أوائل مايو 2019، بلغ عدد الموردين المسجلين لتنفيذ أعمال مع إكسبو 2020 دبي أكثر من37400 مورد من 151 بلداً، يشمل هذا الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت لها أولوية في الفوز بعقود، وحالياً، 56% من جميع عقود إكسبو 2020 دبي جرت ترسيتها على شركات صغيرة ومتوسطة.

كما أنه من خلال برنامج إكسبو 2020 دبي للمنتجات والتراخيص، سيتم طرح نحو خمسة آلاف منتج مرخّص رسمياً للبيع، وجميع المنتجات الأولى التي حصلت على ترخيص، هي لشركات صغيرة ومتوسطة في مجلس التعاون الخليجي، وهي متاحة بالفعل، مثل الشوكولاتة المستلهمة من إكسبو من إنتاج ميرزام، وصابون الجمل من إنتاج مصنع ذا كامل سوب فاكتوري، وتمور بتيل.