تخفيض تكاليف استهلاك الكهرباء ينهض بقطاع الصناعة في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نظم مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عدداً من ورش العمل بالتعاون مع شركتي أبوظبي والعين للتوزيع والمطورين الصناعيين في إمارة أبوظبي بشأن مبادرة تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء، والتي تعد ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، وذلك بمشاركة أكثر من 500 شخص من ممثلي الشركات الصناعية.

جرى خلال الورش المنظمة في كل من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ومدينة خليفة الصناعية (كيزاد)، ومدينة العين تقديم عرض توضيحي عن برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء، والذي يندرج ضمن مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21)، ويتضمن ثلاثة معايير رئيسية هي: الأثر الاقتصادي، والإنتاجية ومعايير شركات التوزيع، إضافة إلى ثلاث فئات يتم تصنيف المنشآت الصناعية عليها. حيث تتراوح قيمة التخفيض من 10 إلى 40% من إجمالي تكاليف الاستهلاك.

وقال المهندس أحمد هلال البلوشي المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب تنمية الصناعة: إن الهدف من تنظيم الورش هو تفعيل مخرجات البرنامج الذي أطلقته الدائرة، مؤخراً، بالتعاون مع شركتي أبوظبي والعين للتوزيع ضمن أعمال منتدى أبوظبي للقطاع الخاص، بهدف تعزيز الأثر الاقتصادي للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، وتعزيز إنتاجية المصانع في إمارة أبوظبي وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وأوضح أن برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تخفيض تعرفة الكهرباء لقطاع الصناعة في إمارة أبوظبي يهدف إلى تشجيع الاستثمار وتعزيز الاقتصاد المعرفي، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، ونقل التكنولوجيا لترسيخ الموقع التنافسي للإمارة محلياً وإقليمياً.

وأشار أحمد البلوشي إلى أن البرنامج يسهم في حماية المستثمرين ودعم المشاريع الصناعية، بما يخدم نمو القطاع وتحقيق خطط التنويع ضمن الاقتصاد الوطني، كما يقدم بعداً جديداً لتمكين الاستراتيجية الصناعية، وتحقيق مستهدفات برنامج «غداً 21» الرامية إلى جعل أبوظبي الوجهة المثلى لإقامة الأعمال.

وأكد سعيد محمد السويدي المدير العام لشركة أبوظبي للتوزيع حرص الشركة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، والمشاركة بفاعلية في المبادرات الحكومية المختلفة. وأوضح أن المبادرة المشتركة مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تهدف إلى تحفيز القطاع الصناعي عبر خفض تعرفة الكهرباء بنسبة تصل إلى 40% حسب معايير معينة، كما تأتي ضمن جهود شركة أبوظبي للتوزيع المتواصلة لتعزيز أُطر التواصل والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، والمساهمة في تحقيق أهداف خطة أبوظبي.

وقال عبدالله الشرياني المدير العام لشركة العين للتوزيع بالإنابة: «يعكس هذا التعاون الجهود الحثيثة الرامية إلى تعزيز شراكات استراتيجية، تهدف إلى تحقيق بيئة مستدامة ونظيفة عبر العمل مع شركائنا، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة».

وأضاف الشرياني أن المبادرة المشتركة تهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية استهلاك الطاقة وترشيدها لكل المنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي، بما يرفع من كفاءة وفاعلية العمليات في المنشآت الصناعية.