التسييل المحلي.. مشكلة نفسية تجعل الأسهم أكثر تذبذباً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

يرى خبراء الأسهم، أن التوجه نحو عمليات التسييل لدى بعض المستثمرين، في الأسواق المحلية، وخاصة المواطنين، أصبحت نفسية، مع تحول النزعة الاستثمارية طويلة الأمد إلى مضاربية، وأصبحت الرغبة في الاحتفاظ بالسهم لفترة طويلة لدى الكثيرين، تكاد تكون معدومة، بسبب محدودية الجانب المعرفي الذي بدوره يؤثر في اتخاذ قرارات موضوعية وعقلانية.

أكد خبراء الأسهم، أن عمليات التسييل هذه، جعلت الأسواق أكثر تذبذباً، في ظل ضعف أو غياب الاستثمار المؤسسي الحكومي و شبه الحكومي، مشيرين إلى أن بعض المستثمرين المحليين خرجوا من السوق نتيجة تكبدهم خسائر فادحة، وقد تكون عملية خروجهم مؤقتة حتى تتضح الرؤية أكثر، على عكس المستثمر الأجنبي، الذي يعمل على موازنة المحفظة بدخول وخروج متكرر، لاسيما على الأسهم الثقيلة.

وأظهر تحليل ال«الخليج الاقتصادي» لبيانات سوقي أبوظبي ودبي الماليين خلال النصف الأول من العام الجاري، توجهاً نحو البيع للمستثمرين المواطنين، بصافي 3.18 مليار درهم محصلة بيع، بعد أن سجلت مشترياتهم 24.3 مليار درهم، ومبيعاتهم 27.5 مليار درهم.

وفي سوق أبوظبي فقط، سجل صافي استثمار المواطنين في النصف الأول 2.3 مليار درهم كمحصلة بيع، عقب مشتريات بقيمة 12.5 مليار درهم، ومبيعات ب14.5 مليار، بينما بلغ صافي الاستثمار في سوق دبي 870 مليوناً محصلة بيع، بعد أن سجل المواطنون مشتريات بقيمة 12 مليار درهم، ومبيعات ب12.92 مليار.

وكشفت البيانات توجهاً نحو البيع للمستثمرين العرب أيضاً، وبصافي 135.6 مليون درهم محصلة بيع، وذلك نتيجة مشتريات بقيمة 3.56 مليار درهم، ومبيعات ب3.69 مليار.

وبلغ صافي استثمارات العرب في سوق أبوظبي 34.57 مليون درهم، محصلة بيع نتيجة مشتريات ب 737.16 مليون ومبيعات ب771.7 مليون، في وقت بلغ صافي استثمارهم 101 مليون في دبي، كمحصلة بيع، نتيجة مشتريات ب 2.82 مليار ومبيعات ب2.92 مليار درهم.

وأكد وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، أن مشكلة التوجه نحو البيع أصبحت نفسية، والانخفاضات في السوق حتى لو كانت محدودة، فإن تأثيراتها النفسية كبيرة، لاسيما مع استمرارها منذ فترة طويلة، نتيجة خذلان بعض الشركات لمستثمريها، وأدى ذلك إلى تحول النزعة الاستثمارية إلى مضاربية؛ أي على حساب الاستثمار طويل الأمد.

وأضاف الطه، أن الرغبة في الاحتفاظ بالسهم عند بعض المستثمرين، أصبحت تكاد تكون معدومة؛ لأن الجانب المعرفي محدود، وهذا يتطلب من كافة الأطراف ذات العلاقة في الأسواق رفع التوعية الاستثمارية؛ لأن عدم المعرفة تؤثر في اتخاذ قرارات ذاتية وغير موضوعية، من خلال الرغبة في التخلص من السهم وعدم الاحتفاظ به.

وأوضح الطه، أن أحد العوامل الأخرى التي أثرت في نفسية المستثمرين، غياب الاستثمار المؤسسي الوطني بشكل فاعل، سواء كان استثماراً حكومياً أو شبه حكومي، والذي جعل الأسواق أكثر تذبذباً، مشيراً إلى أننا نفتقر إلى ثبات في التداولات تسهم في خلق حالة من الاستقرار في السوق.

وذكر أنه عندما تكون السيولة ضعيفة، يكون التحكم بالسوق أسهل، مشيراً إلى أن قيادة السوق ليست بالضرورة صحيحة، في ظل توجه الأجانب (غير العرب) نحو الشراء؛ لأن بعض المحافظ الاستثمارية تدار من مديرين خبرتهم محدودة، ولا توجد عند بعضهم معايير مؤسساتية تلزمهم بالتنويع في الاستثمار وتحديد المخاطر.

وأضاف الطه: «إنه في بعض الأحيان يتصرف مدير المحفظة بها ك«محفظة شخصية»، يقوم بعمليات التسييل لتحسين وضع الميزانية أو توزيع الأرباح، ولا ينظر إلى مدى أبعد من ذلك».

إياد البريقي، المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية، قال: «إن استمرار عمليات البيع هو نتيجة حالة الخوف وعدم الثقة بسبب انحسار السيولة لفترات طويلة في الأسواق خلال السنتين الماضيتين، إضافة إلى تركيز المستثمرين على المضاربة أكثر من الاستثمار طويل ومتوسط المدى».

ونصح البريقي، المستثمرين المواطنين، الأخذ بيعن الاعتبار الاستثمار في أسهم الشركات ذات استمرار طويل ومتوسط المدى؛ لتحقيق أرباح رأسمالية والتوزيعات عن طريق حسن الاختيار في الشركات المدرجة أو على الأقل التنوع بوضع جزء من مبلغ الاستثمار في شركات تمنح توزيعات جيدة.

ويرى البريقي، أن المستثمر الأجنبي، ينظر إلى الاقتصاد الوطني، والفرص الاستثمارية المتاحة، وتكون لديه رؤية واضحة حيال الأسهم الرصينة في الأسواق، وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية في المنطقة، فإنه واصل عمليات الشراء.

من جانبه، قال المحلل المالي جمال عجاج: «إن عدم تفرغ كثير من المستثمرين المواطنين بشكل رئيسي للأسهم، ويمتلكون استثمارات أخرى، من أحد الأسباب التي قد تدفعهم إلى التسييل أو التريث وعدم الدخول في المرحلة الراهنة التي لا تزال حركة السيولة فيها متواضعة نسبياً، وذلك على عكس المستثمرين الأجانب المتخصصين بل والمتحكمين في حركة السوق».

وأضاف: «بعض المستثمرين خرجوا من السوق نتيجة تكبدهم خسائر، وهؤلاء المشترين قد تكون استثماراتهم شخصية، أو عملية خروجهم مؤقتة حتى تتضح الرؤية أكثر، أما المستثمر الأجنبي يعمل عادة على موازنة المحفظة من خلال الدخول والخروج المتكرر، وخاصة على الأسهم الثقيلة التي لها وزن في المؤشرات العامة للأسواق».

ولفت إلى أن انخفاض حصة التداول يستغلها المستثمر الأجنبي لصالحه، في وقت تشهد أسواقنا هدوءاً منذ فترة ليست بالقصيرة.