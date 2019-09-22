«تلال العقارية» تدعو للاستفادة من العروض الحصرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت شركة تلال العقارية، المشروع المشترك بين شركتي الشارقة لإدارة الأصول وإسكان للتطوير العقاري، وأولى شركات التطوير العقاري في إمارة الشارقة والمطور لمشروع «مدينة تلال»، عن مشاركتها في مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب جلوبال - دبي»، الذي ينعقد خلال الفترة من 25 وحتى 27 سبتمبر في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بهدف الترويج لمشروع «مدينة تلال».

وتمثل مدينة تلال، الكائنة بموقع استراتيجي بما يعرف باسم «الشارقة الجديدة»، أول مشروع متعدد الاستخدامات والأكبر من نوعه في إمارة الشارقة، إذ يقدم المشروع 1447 قطعة أرض للمباني السكنية والاستخدامات المتعددة والفلل المستقلة، وبحسب المخطط الرئيسي للمشروع فإن مدينة تلال ستتسع لنحو 65000 نسمة.

وأكد خليفة الشيباني، مدير عام شركة تلال العقارية على أهمية المشاركة في معرض «سيتي سكيب - دبي»، باعتباره أحد أكبر المعارض العقارية في دولة الإمارات والمنطقة، ويعد منصة مهمة للتعرف الى آخر تطورات القطاع، إضافة إلى دراسة ومناقشة آخر المستجدات مع المختصين والمهتمين وأصحاب القرار.

وقد وجه الشيباني دعوته لجميع المهتمين والراغبين في التملك والمستثمرين والوسطاء العقاريين إلى زيارة جناح الشركة في المعرض للاطلاع على آخر تطورات مشروع مدينة تلال، والاستفادة من العروض الحصرية خلال فترة المعرض، والمتضمنة خصومات نقدية كبيرة على قطع أراضي مدينة تلال، الوجهة الاستثمارية الأمثل في إمارة الشارقة.