«آيرينا» تحث على استجابة مناخية حول الطاقة المتجددة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أفاد تقرير جديد صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» الذي تم نشره قبل انعقاد قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ في نيويورك، أنه يتم باستمرار حث قادة القطاعين العام والخاص على مضاعفة الاستثمارات السنوية في مجال الطاقة المتجددة لإبقاء مقدار الارتفاع في درجة الحرارة في العالم أقل بكثير من درجتين مئويتين.وبحسب التقرير، في ضوء أنه لم يعد يتبقى سوى 11 عاماً فقط للعمل على الحد من آثار تغير المناخ، فإن وصول حجم الاستثمارات السنوية في قطاع الطاقة إلى 4.3 تريليون دولار حتى عام 2030 يُعد هو الحل الأكثر واقعية وسهولة من بين الحلول المناخية المتوفرة في العالم، ويتعين أن ترتفع استثمارات الطاقة المتجددة السنوية إلى الضعف خلال العقد المقبل، من حوالي 330 مليار دولار إلى حوالي 750 مليار دولار في السنة حتى حلول عام 2030.

وتشكل النتائج جزءاًَ من تقرير جديد حول الاستثمار في مجال المناخ صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»ويسلط الضوء على الكيفية التي يجب من خلالها أن تركز الاستثمارات العالمية المتراكمة في مجال الطاقة على التقنيات منخفضة الكربون بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة. وتلزم إعادة توجيه أكثر من 18.6 تريليون دولار من الاستثمارات المقررة في الوقود الأحفوري بحلول عام 2050 لتتماشى مع المسار الذي يدعو إليه اتفاق باريس، ويؤكده التقرير الخاص الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وعلى الرغم من الضرورة الملحة، تُظهر أنماط الاستثمار الحالية عدم توافق صارخ مع المسار اللازم اتباعه لضمان مستقبل آمن مناخياً.