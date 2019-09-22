لماذا تفشل الشركات الناشئة ؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إن إطلاق مشروع جديد ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب التفكير في كثير من الأشياء واتخاذ قرارات مصيرية، وقد تتسبب الضغوط والمسؤوليات في اتخاذك قرارات متسرعة يمكن أن تضر بإمكانياتك للنجاح أو تقوّض جهودك على أقل تقدير.وعلى الرغم من عدم وجود خطة مضمونة لتحقيق النجاح في عالم الشركات الصغيرة والناشئة، إلا أن هناك العديد من الأخطاء الشائعة والخطيرة التي يرتكبها العديد من أصحاب الأعمال الجدد والتي قد تؤثر سلباً في أعمالهم. فيما يلي مجموعة من الأخطاء الأكثر شيوعياً والتي عليك تجنبها:

الحلقة (40)

1- كثرة التفكير في خطة العمل:

لقد فكرت ملياً في خطة نشاطك التجاري، وأنت على يقين بأنها ستنجح؛ لكن خلال مرحلة ما من مراحل العمل والتشغيل، توقفت عند قرار بشأن الموارد التي تحتاج إلى إضافتها أو الأشياء التي تريد تضمينها. أنت تفكر مراراً وتكراراً في الأشياء التي تريد إضافتها أو تركها، إلا أن عدم اتخاذك القرار يخلق فجوة بين ما كنت تفكر فيه بالفعل والتنفيذ النهائي للخطة. احسب جميع الإيجابيات والسلبيات للأشياء التي تفكر في إضافتها. ستساعدك خطتك التقديرية في اتخاذ القرار السريع والصحيح.

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2- إنفاق الكثير من الأموال على المشروع:

يقع العديد من الأشخاص في هذه المشكلة التي تؤدي إلى فشل شركتهم الناشئة؛ حيث إنهم يقومون بإنفاق الكثير من الأموال عليها قبل نموها بشكل كافٍ، وقبل أن تدر عليهم بعض الأرباح، وهذا ما يؤدي إلى خسارتهم لأموالهم وعدم القدرة على الاستمرار في عملهم.

3- قلة العزم:

إنَّ قلة عزم وإرادة أصحاب ومديري الشركة على العمل المستمر والدؤوب وشعورهم بالتعب والملل في بداية انطلاق الشركة الناشئة سيُعرِّضها بكل تأكيد للخسارات المتلاحقة التي تحدّ من قدرتها على الاستمرار والمُضي قُدُماً في طريق النجاح.