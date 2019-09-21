شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: 101.52 مليون حجم الاشتراكات بخدمات المحمول والأرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول إجمالى عدد مشتركى الهاتف المحمول والهاتف الثابت إلى نحو 101.52 مليون مشترك بنهاية الفترة يناير - مارس 2019، مقارنة بنحو 106.37 مليون مشترك بنهاية الفترة يناير - مارس 2018.

وأوضحت الوزارة أن إجمالى أعداد مشتركى الهاتف المحمول بلغ 93.42 مليون مشترك بنهاية الفترة يناير - مارس 2019 مقارنة بنحو 99.13 مليون مشترك بنهاية الفترة يناير - مارس 2018 .

يسجل عدد مشتركى الهاتف المحمول ما نسبته نحو 92% من إجمالى مشتركى الخدمة التليفونية فى يناير - مارس 2019.

وتراجع حجم الإشتراكات بالهاتف المحمول بسبب قصر بيع الخطوط على المنافذ الرسمية وذلك فى إطار محاربة الخطوط مجهولة البيانات، او تلك التى لا تحمل بيانات دقيقة.