شكرا لقرائتكم خبر عن "جوجل" تخطط لاستثمار أكثر من ثلاثة مليارات دولار لبناء مراكز بيانات في أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "ألفابت" أن محركها للبحث الإلكتروني "جوجل" سوف يستثمر ثلاثة مليارات يورو (حوالي 3.3 مليار دولار) لتوسيع تواجده في مراكز بيانات ستبنى في قارة أوروبا.



وعلاوة على ذلك، تعهدت "جوجل" بان تكون مراكز البيانات المخططة صديقة للبيئة لتضاف هذه الاستثمارات إلى سبعة مليارات دولار استثمرتها الشركة الأمريكية بالفعل منذ عام 2007 في دول الاتحاد الأوروبي.



يأتي إعلان الجمعة للتأكيد على تركيز "جوجل" على الوفاء بالتزاماتها في بناء مراكز للبيانات تعمل بالطاقة النظيفة.



وصرح المدير التنفيذي لـ"جوجل" "سوندار بتشاي" بأن الشركة تركز على تشغيل مراكز البيانات عن طريق وقود خال من الكربون.

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ومن بين الثلاثة مليارات يورو المخطط إنفاقها، سوف تخصص "جوجل" 600 مليون دولار للتوسع في فنلندا التي تريد تشهد تحولا نحو الطاقة المستدامة.



وسوف تسهم مراكز البيانات الخاصة بت"جوجل" في تعظيم المهارات الجديدة وامتلاك الادوات للتعامل مع انواع مختلفة من الوظائف.



وأكدت "جوجل" تدريب خمسة ملايين شخص في أوروبا عبر مراكز البيانات على المهارات الرقمية الحيوية.



وتراجع سهم "ألفابت" بنسبة 0.7% وأغلق جلسة الجمعة عند 1229.8 دولار، وسجل أعلى سعر عند 1242.8 دولار وأقل سعر عند 1223.5 دولار.