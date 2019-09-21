شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتحول إلى الانخفاض وتسجل خسائر أسبوعية مع تصاعد القلق بشأن الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم بعد أن تناقلت وسائل إعلام عن مصادر صينية أشارت إلى إلغاء زيارة كمانت مخططة قريبا للولايات المتحدة الأمر الذي ييثير المخاوف حيال المفاوضات رفعية المستوى أوائل أكتوبر/تشرين الأول.



وأكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أن الصين أحرزت تقدما في المفاوضات مشيرا إلى أنه لا يهتم بالتوصل إلى اتفاق قبل انتخابات عام 2020.



وأضاف "ترامب" بأنه ألغى الرسوم الجمركية عن 400 سلعة مستوردة من الصين من أجل التمهيد لمفاوضات أفضل مع الصين.



رغم ذلك، ألغى وفد تجاري صيني زيارته المخططة لـ"مونتانا" الأمر الذي ربما يبثير مشكلات قبيل مفاوضات أوائل أكتوبر/تشرين الأول.

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وفي سوق الخام، تراجع "ويست تكساس" بنسبة 0.07% وأغلق عند 58.09 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 5.9%، وسجل أعلى سعر عند 59.1 دولار وأقل سعر عند 58.3 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 0.2% مغلقا عند 64.28 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 6.7%، فيما سجل أعلى سعر عند 65.2 دولار وأقل سعر عند 64.4 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.6% (ما يعادل 159 نقطة) إلى 26935 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1%، وبلغ أعلى مستوى عند 27194 نقطة وأقل مستوى عند 26926 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 65 نقطة) إلى 8117 نقطة، وسجل خسائر بنسبة 0.7%، وسجل أعلى مستوى عند 8202 نقطة وأقل مستوى عند 8086 نقطة.



وانخفض "إس اند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 2992 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.5%، وبلغ أعلى مستوى عند 3016 نقطة وأقل مستوى عند 2984 نقطة.