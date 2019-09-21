شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تهبط 3.6% لكنها تحقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 11% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الريبل خلال تداولات الجمعة وسط ضغوط على العملات الرقمية بعد زيارة مؤسس "فيسبوك" "مارك زوكربيرج" للبيت الأبيض.



والتقى "زوكربيرج" بالرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للحديث عن القواعد التنظيمية الجديدة لشركات التكنولوجيا وأيضا العملة الرقمية "ليبرا" التي تنوي شركة التواصل الاجتماعي طرحها في العام القادم وتثير المخاوف في عدد من الدول العالمية.



وتنوي بورصة "سي إم إي جروب" إصدار عقود آجلة للعملة الرقمية "بتكوين" خلال الربع السنوي الأول من العام المقبل.

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وتعرضت العديد من أسواق المال لمبيعات اليوم بسبب المخاوف بشأن المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت الريبل بحلول الساعة 21:13 بتوقيت جرينتش على منصة "كوين تليجراف" بنسبة 3.6% إلى 0.29 دولار لكنها حققت مكاسب أسبوعية بنسبة 11.5%، وسجلت اعلى سعر عند 0.30 دولار وأقل سعر عند 0.28 دولار.



وتراجعت "بتكوين" بنسبة 1.5% إلى 10122 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 10321 دولارا، وأقل سعر عند 10058.6 دولار.