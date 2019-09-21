شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض وتحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.6% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم بضغطٍ من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعدم اليقين بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وكشف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم عن إلغاء الرسوم الجمركية عن مئات السلع المستوردة من الصين لإعطاء الفرصة لسير أفضل للمفاوضات، وأكد على أن بكين أحرزت تقجما في ملف المفاوضات التجارية مع واشنطن.

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ومع ذلك، ألغى وفد تجاري صيني زيارته لمدينة "مونتانا" الأمريكية للتمهيد لوف رفيع المستوى سيفاوض نظرائه الأمريكيين أوائل الشهر القادم.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 98.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.6 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.2% وأغلق عند 17.869 دولار للأوقية، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.6%، وسجل أعلى سعر عند 18.04 دولار وأقل سعر عند 17.81 دولار.