شركة البحر الأحمر تطلق برنامجا بيئيا للتخلص من المخلفات البحرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المنفذة لأحد أكثر المشـاريع السياحية طمـوحا في العالم، برنامج «التخلص من المخلفات البحرية في وجهة مشروع البحر الأحمر»؛ لتكون شريكا رسميا لمبادرة الأمم المتحدة الهادفة إلى «تحقيق أهداف التنمية المستدامة- #ACT4SDG's».

ويجسد البرنامج الذي يتزامن مع بدء «الحملة الدولية لتنظيف السواحل» التي تقودها منظمة «أوشن كونزيرفانسي» سنويا جهود شركة البحر الأحمر للتطوير للتخلص من أي مخلفات مدفونة في جزر وشواطئ مياه الوجهة، بالإضافة إلى ترسيخ دور الشركة في توعية سكان المناطق القريبة من المشروع بمخاطر وأضرار النفايات بأنواعها المختلفة، وكيفية التخلص منها بطرق آمنة بيئيا.

الأسبوع العالمي لـ»تحقيق أهداف التنمية المستدامة- #Act4SDGs »

يهتم بحشد الدعم لإلزام المجتمع الدولي بالعمل للتغلب على التحديات المعقدة التي تواجه البيئة، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة، بالتزامن مع اجتماع قادة العالم في ولاية نيويورك الأمريكية للمشاركة في خمس قمم استثنائية للأمم المتحدة.

أهداف البرنامج:

يدعم في البداية هدفين هما:

1- الحياة تحت الماء

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2-الحياة في البر

سيتوسع ليدعم أهدافا أخرى منها:

الاستهلاك والإنتاج المسؤولان

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

العمل اللائق ونمو الاقتصاد

القضاء على الفقر

التعليم الجيد

منظمة عالمية تتعاون مع ملايين المتطوعين من مختلف الأعمار حول العالم في سلسلة من المشاريع، وقد أطلقت «الحملة الدولية لتنظيف السواحل» منذ أكثر من 30 عاما.

فرص عمل

«مسألة التخلص من المخلفات البحرية باتت قضية عالمية حثتنا للمشاركة في حماية بيئتنا البكر التي تتميز بها وجهتنا، وسيكون لبرنامج التخلص من المخلفات البحرية دور مهم بدعم سكان المناطق المحيطة بالوجهة معنويا وماديا، كما سيسلط الضوء على أهمية تقليص استخدام المواد البلاستيكية غير القابلة للتدوير، وتشجيع التخلص منها بطريقة آمنة ومستدامة. سنواصل البحث عن طرق جديدة ومبتكرة تجعل من المواد المعاد تدويرها مصدرا لتوفير فرص عمل جديدة لسكان المنطقة، إلى جانب التزامنا بحماية وتنمية النظم البيئية الطبيعية الموجودة في وجهتنا».

جون باغانو ـ الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير

تدخل دوري

«في إطار دعمنا لحملة الأمم المتحدة للعمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أطلقنا برنامج التخلص من المخلفات البحرية يوم 21 سبتمبر ليتزامن مع بدء الحملة الدولية لتنظيف السواحل. برنامجنا للتخلص من المخلفات البحرية هو مشروع طويل الأمد يشمل المراقبة المستمرة للصحة البيئية، والتدخل الدوري لتنظيف أي نفايات في نطاق مشروع البحر الأحمر».

الدكتور راستي برينارد ـ رئيس الاستدامة البيئية في شركة البحر الأحمر للتطوير