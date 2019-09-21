17.5 مليار دولار استثمارات السعودية في السندات الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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واصلت السعودية شراء السندات وأذون الخزانة الأمريكية للشهر السادس على التوالي خلال العام الحالي (2019)، ليصل إجمالي استثماراتها في هذه السندات إلى 17.5 مليار دولار، بحسب تقرير شهر يوليو لوزارة الخزانة الأمريكية.

وزادت المملكة حيازتها من السندات خلال يوليو الماضي بمقدار 1.2 مليار دولار وصولا إلى 180.8 مليار دولار بارتفاع شهري 0.7% مقارنة بيونيو 2019.

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وحافظت المملكة على المرتبة الـ11 عالميا بين كبار مالكي سندات الخزانة الأمريكية. وتصدرت اليابان قائمة المستثمرين في السندات الأمريكية للشهر الثاني على التوالي بقيمة 1,130 مليار دولار، تلتها الصين بمقدار 1,110 مليار دولار وجاءت في المرتبة الثالثة المملكة المتحدة بحجم 334.7 مليار دولار، ثم البرازيل بـ309.9 مليارات دولار وأيرلندا بنحو 258.2 مليار دولار. وبلغ إجمالي ما يملكة المستثمرون في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية يوليو 2019، نحو 6.63 تريليونات دولار.

وتتوزع حيازة المملكة من السندات وأذون الخزانة الأمريكية ما بين 134.2 مليار دولار طويلة الأجل بنسبة 74.7% ونحو 45.4 مليار دولار سندات وأذون خزانة قصيرة الأجل بنسبة 25.3%.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية تتصدر السعودية دول الشرق الأوسط والدول العربية في حيازة سندات الخزانة الأمريكية، تليها الإمارات في المركز الـ23 باستثمارات 49.3 مليار دولار، ثم الكويت في المركز الـ27 بقيمة 44 مليار دولار.