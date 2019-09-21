شكرا لقرائتكم خبر عن "جمال البلد فى شعبها".. "وجوه مصرية" فيديو جديد للترويج للسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحة هيئة تنشيط السياحة على موقع التواصل الإجتماعى تويتر "thisisegypt" فيديو ترويجيا للسياحة المصرية بعنوان "وجوه مصرية"، دعت من خلاله السياح حول العالم لزيارة مصر والتعرف عن قرب لشعبها الذى يقابل ضيوفه بترحاب.

وقالت الصفحة فى تغريدة لها "لأن جمال البلد من جمال شعبها، استمتع بجمال مصر وسط ترحاب أهلها".

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وعرض الفيديو وجوها مختلفة للشعب المصرى من بدو سيناء وأهالى النوبة، والمرأة السيناوية بزيها المميز، وغيرهم من الوجوه التى يقابلها السائح خلال رحلته وفى الخلفية المناطق السياحية المختلفة.