شكرا لقرائتكم خبر عن "قطاع الأعمال العام" تشدد على الاستخدام الأمثل لأصول شركات الغزل والنسيج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد وزير قطاع الأعمال على أهمية الاستغلال الأمثل لأصول شركات الغزل والنسيج، والاستفادة من كل امكانيات الشركات،سواء المصانع المقامة، أو قطع الأراضى غير المستغلة أو المرافق الاجتماعية.

جاء ذلك خلال تفقده مع وفد مرافق لشركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وأشار مصدر بالوزارة، لـ"الخليج 365" إلى أن الزيارة تأتى فى إطار الزيارات الأسبوعية التى يقوم بها الوزير للشركات الكبيرة، التى سيتم تطويرها ودمجها بتكلفة تصل لنحو 21 مليار جنيه فى غضون عامين، حيث تأتى شركة كفر الدوار فى طلائع الشركات التى سيتم تطويرها ودمج عدد من الشركات فيها، وهى شركات السيوف والأهلية والمحمودية والجوت، فيما ستنضم شركة "صباغى البيضا"، التى كانت مندمجة فى الشركة، إلى شركة "ستيا" بالإسكندرية.

Advertisements

وبحسب المصدر تمتلك شركة كفر الدوار العديد من المصانع التى سيتم تطويرها مع امكانية استغلال عدد من قطع الأراضى فى الشركة كاستثمار عقارى.

جدير بالذكر أن شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، انتهت مؤخرا من تركيب خط جديد لإنتاج الملابس، خاصة إنتاج القميص الرجالى الخاص بالتصدير للخارج فى المصانع.

يهدف الخط لزيادة الجودة والإنتاجية، ولاسيما فى ظل سعى الشركة لزيادة الصادرات للخارج خاصة دول الاتحاد الأوروبى.