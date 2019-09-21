شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم .. 20 جنيها من المزرعة والبلدى بـ29 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 21-9-2019 ، ارتفاعا طفيفا فى الأسعار وذلك بزيادة الطلب عليها خلال الأيام الماضية وذلك بحسب الأسعار المعلنة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة .
وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن أسعار الدواجن من المزرعة تراوحت بين 19 – 20 جنيها للكيلو ، مضيفا أن أسعار البيع فى الأسواق ترواحت بين 23 -24 جنيها للكيلو ، موضحا أن هامش الربح والتكلفة للتاجر يجب ألا يزيد عن 4 جنيهات عن السعر فى المزرعة، وهى شاملة مصروفات النقل، وأرباح الحلقات الوسيطة فى عمليات البيع .
وأشار السيد فى تصريح لـ"الخليج 365 " إلى أن أسعار البيض مستقرة عند 31.5 جنيها للكرتونة من المزرعة، ويصل سعره فى الأسواق بين 36 -37 جنيها، وذلك حسب المنطقة وتكاليف النقل، وأضاف أن أسعار الدواجن البلدى من المزرعة 29 جنيها ويصل سعرها فى الأسواق بين 33 -34 جنيها .
الجدير بالذكر أن أسعار الدواجن كانت قد شهدت تراجعا كبيرا منذ عيد الأضحى حيث تعانى من تراجع الإقبال ، إضافة إلى زيادة الإنتاج المصرى من الدواجن والذى تخطى حاجز المليار دجاجة سنويا .
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