شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النصر للملاحات يطالب بتسوية 3.9 مليار جنيه ديون بنك الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور أسامه عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام على ضرورة حل مشكلة دين بنك الاستثمار القومى على الشركة قبل تضاعفها.

وكشف "عبد العزيز" لـ"الخليج 365" أن الدين كانت قيمته 110 ملايين جنيه فقط، وصل حاليا لنحو 3.9 مليار جنيه، بالرغم من دفع الشركة مبلغ 50 مليون جنيه من أصل الدين عام 2005 وتبقى فقط 60 مليون جنيه.

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وشدد رئيس شركة النصر، على أهمية التوصل لحل فعلى بسداد أصل الدين بعيدا عن الأرقام الفلكية التى يطالب البنك بها، والتى ستحتاج لعشرات السنوات فى القضاء للتوصل لحل حولها، بل من الممكن أن تصل لتريليون جنيه مستقبلا.

أشار أسامه عبد العزيز، إلى أن القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، عرضت أكثر من اتفاق تسوية على البنك ، منها الاستحواذ على شركتى النصر والمكس للملاحات، أو الحصول على أراضى لتسوية الدين، إلا إنه حتى الآن ما تزال المشكلة قائمة.

جدير بالذكر، أن الشركة خسرت 5.1 مليون جنيه، نهاية العام المالى 2018-2019، فيما بلغت إيرادات الشركة خلال العام المالى الماضى 89.63 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات بلغت 110 ملايين جنيه العام المالى 2017-2018.