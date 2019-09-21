شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019 فى مصر للمرة الثانية، ليصبح إجمالى الارتفاعات التى شهدها المعدن النفيس اليوم 4 جنيهات.



أسعار الذهب اليوم فى مصر :

سعر عيار 18 سجل 589 جنيها للجرام عيار الذهب 21 سجل 687 جنيها للجرام عيار 24 سجل 785 جنيها للجرام الجنيه الذهب 5496 جنيها أسعار الذهب اليوم فى مصر :سعر عيار 18 سجل 589 جنيها للجرام عيار الذهب 21 سجل 687 جنيها للجرام عيار 24 سجل 785 جنيها للجرام الجنيه الذهب 5496 جنيها

وقال رأفت فريد تاجل ذهب بسوق الصاغة " الأسعار بوضعها الحالى غير مشجعة على الشراء، ومن ثم التراجع أو الزيادة فى اسعار الذهب لم تؤثر كثير، لأن حجم المبيعات متراجع منذ فترة طويلة.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

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