شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. "التنظيم والإدارة" ينظم جولة لطلاب التدريب الصيفى بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، جولة لطلاب الجامعات الملتحقين ببرنامجه للتدريب الصيفي، لزيارة مبنى الجهاز الجديد فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يتكون من 7 أدوار بالإضافة إلى دورين للجراج ومقام على مساحة 2500 متر.

واستمع الطلاب لشرح تفصيلى من أحد مهندسى شركة العاصمة الإدارية حول العاصمة وتفاصيل الحي الحكومي ومبني الجهاز، وأشاد الطلاب بمفهوم وجود مبنى كامل تخضع آليات العمل به لأحدث نظم التكنولوجيا إلى جانب التصميم المعماري الحديث والمرن للمبني، وهو ما يسهم في توفير بيئة ملائمة للعمل ومناخ جيد يحفز الموظفين على العمل.

وأبدى الطلاب أيضا إعجابهم بفكرة تنفيذ عاصمة إدارية جديدة في مصر تضم الوزارات وأهم المؤسسات الحكومية على غرار الدول المتقدمة، كما أشادوا باهتمام الدولة بتوفير بيئة جيدة للعمل للموظف الحكومي على عكس الصورة الذهنية المتأصلة لدى البعض.

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كان الجهاز قد أعلن عن توفير 100 فرصة تدريبية به لطلبة وطالبات الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والجامعات الدولية داخل الجهاز، ولكن من انتظم حتى نهاية التدريب هم 88 طالبا وطالبة، على أن يكون الالتحاق بالتدريب بأسبقية التسجيل على تطبيق إلكتروني أطلقه الجهاز لهذا الغرض.

يذكر أن الدكتور صالح الشيخ قد قام بزيارة إلى مبنى الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة في نوفمبر الماضى، بصحبة عدد من قيادات الجهاز، تبعتها عدة زيارات دورية لموظفين بالإدارات المختلفة لجهاز .