شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم السبت 21-9-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الدولار اليوم السبت 21-9-2019 فى البنك الأهلى المصرى 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو 17.92 جنيه للشراء و18.10 جنيه للبيع، أما عن الجنية الإسترلينى فسجل 20.24 جنيه للشراء و20.44 جنيه للبيع.

وكان البنك المركزى المصرى قال سابقا إن الاحتياطى الأجنبى لمصر شهد ارتفاعًا من 12.9 مليار دولار فى شهر يونيو 2014، إلى 45 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2019.

وأضاف البنك المركزى المصرى، الأحد الماضى خلال كلمته فى "الدورة الـ43 لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن التنسيق بين المؤسسات المصرية كان وراء نجاح الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر بدعم من القيادة السياسية، لافتا أيضا إلى دعم رئيس الحكومة لإنجاح البرنامج.

وأكد البنك المركزى المصرى أن ميزان المدفوعات حقق فائضًا بقيمة 12 مليار دولار خلال العام الماضى، مؤكدًا أن مؤشرات النمو الاقتصادى تؤكد نجاح برنامج الإصلاح وأن هناك تنسيقًا كبيرًا بين السياستين النقدية والمالية.