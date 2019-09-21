الان تتابع مصادر: أرامكو تكلف “يو.بي.إس” و”دويتشه” بإدارة دفاتر طرحها الأولي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 21 دقيقة - 1:58 م, 21 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 نقلت وكالة أنباء “رويترز” عن مصادر مطلعة قولها إن “أرامكو” كلفت “يو.بي.إس” ودويتشه بإدارة دفاتر طرحها الأولي. وسنوافيكم بالمزيد.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: أرامكو تكلف “يو.بي.إس” و”دويتشه” بإدارة دفاتر طرحها الأولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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